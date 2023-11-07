СЦКК сообщил о 13 выпущенных снарядах ВСУ после полуночи по территории ДНР

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Артиллерия ВСУ выпустила уже 13 снарядов по районам Донецка и Горловке с начала полуночи. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Представительство отметило, что 11 из всех выпущенных снарядов имеют калибр 155 миллиметров: боеприпасы такого калибра стандартно применяются артиллерией стран НАТО. Атаки были проведены по Куйбышевскому, Кировскому и Киевскому районам Донецка, а также по Никитовскому району Горловки.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 02:00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», - говорится в последнем сообщении СЦКК.

Ранее представительство ДНР опубликовало информацию, согласно которой за прошедшие сутки ВСУ провели 55 артиллерийских атак по территории ДНР. В ходе них было выпущено 168 снарядов, часть из которых имели кассетную боевую часть.