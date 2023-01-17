МАГАТЭ разместила своих экспертов на двух украинских АЭС

По плану МАГАТЭ, эксперты по ядерной безопасности будут размещены на трех украинских АЭС и в Чернобыле.

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Группы экспертов по ядерной безопасности и физической безопасности Международного агентства по атомной энергии приступили к работе на территории двух украинских АЭС. О миссии МАГАТЭ на Украине сообщил сайт агентства.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси дал старт миссии на Ровенской АЭС в Вараше и Южно-Украинской АЭС в Николаевской области. Завтра планируется размещение экспертов в Чернобыле и затем на Хмельницкой АЭС.

«Присутствие наших экспертов на украинских атомных энергетических объектах и на Чернобыльской площадке интенсифицирует и углубляет нашу техническую деятельность, чтобы помочь предотвратить ядерную аварию во время ужасной и трагической войны на Украине», — заявил Гросси на церемонии поднятия флага МАГАТЭ на Ровенской АЭС.

Ожидается, что на всех украинских АЭС и Чернобыльской площадке будут одновременно находиться примерно 11-12 сотрудников - это самая большая по численности миссия в истории МАГАТЭ.

Напомним, что с осени 2022 года эксперты постоянно находятся на Запорожской АЭС.