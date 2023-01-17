Bloomberg: Нидерланды рассматривают варианты передачи Украине ЗРК Patriot

По данным Bloomberg, обсуждение возможного расширения военной помощи Украине со стороны Голландии происходит на фоне требований Киева об усилении системы ПВО.

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Амстердам рассматривает возможность отправки системы Patriot на Украину и намерен присоединиться к США и Германии для усиления украинского военного арсенала средствами ПВО для отражения российских атак. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимные источники в правительстве Нидерландов.

«Нидерланды постоянно ищут военную поддержку для Украины», — отметила в беседе с агентством Саша Лухофф, представитель министерства обороны Нидерландов.

Когда именно будет обсуждаться вопрос расширения военных поставок на Украину не уточняется.

По данным Bloomberg, обсуждение возможности поставок ЗРК Patriot на Украину вызвано жалобами Киева на отсутствие необходимого вооружения, чтобы противостоять ударам Российской Армии.