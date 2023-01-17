Эпидемиолог Пшеничная рассказала, когда ожидается спад заболеваемости гриппом

По словам эпидемиолога, на данный момент стали появляться вирусы гриппа типа B, что уже знаменует собой начало спада эпидемического сезона гриппа.

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Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе со «Звездой» рассказала, когда ожидается спад эпидемического сезона гриппа.

«Более активно стали вести себя вирусы гриппа типа B, и обычно, как показывают наблюдения прошлых лет, это уже знаменует собой не только пик, но и уже начало спада этого эпидемического сезона по гриппу, потому что вирусы гриппа типа B обычно уже знаменуют собой уже вторую половину эпидемического сезона. Так что потихонечку в дальнейшем, я думаю, заболеваемость будет идти на спад», - рассказала Пшеничная.

Эпидемиолог также сообщила, что сейчас циркулируют все те же вирусы, которые были в конце прошлого года. По словам эксперта, среди вирусов гриппа и ОРВИ на данный момент преобладает грипп H1N1, который доминирует с ноября прошлого года.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в России имеются штаммы COVID-19, отличающиеся от «омикрона». По словам специалиста, циркулирующие сейчас виды омикрон-штамма от него очень сильно отличаются.