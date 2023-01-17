Посол России рассказал, как полякам навязывают мысль, что Красная Армия Варшаву не освобождала

В Польше с 2014 года происходит переоценка событий Второй мировой войны и забвение факта освобождения Варшавы от немецкой оккупации Красной Армией.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Чрезвычайный и Полномочный посол России в Польше Сергей Андреев в беседе со «Звездой» рассказал, почему в польской столице уже несколько лет широко не отмечается освобождение города от немецкой оккупации войсками Красной Армии (17 января) и большее почтение вызывает годовщина Варшавского восстания (1 августа).

«Что касается годовщины освобождения Варшавы, то в последние годы, особенно после 2014 года, здесь усиленно навязываются общественности представления такого рода, что, мол, Красная Армия Варшаву, по сути дела, не освобождала. Само слово "освобождение", "вызволение" в этой связи стараются не употреблять, говорят, например, о занятии Красной Армией Варшавы, которая была к тому времени почти на 90% разрушена. Главные памятные мероприятия приурочиваются к годовщине Варшавского восстания 1 августа. А 17 января отмечаем только мы и наши сравнительно немногочисленные друзья, в основном, поляки старшего возраста», - пояснил российский дипломат.



Сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол России в Польше возложил венки на кладбище советских воинов в Варшаве. Вместе с российскими дипломатами в мемориальной акции участвовала группа польских ветеранских организаций, которые, по словам Андреева, «не смотря на общую неблагоприятную обстановку в польском обществе остаются при своих убеждениях».