МО РФ сообщило об уничтожении украинского беспилотника в небе Брянской области
Вражеский беспилотный летательный аппарат самолетного типа стал добычей российских средств ПВО.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского беспилотника.
Киевский режим пытался совершить террористическую атаку при помощи беспилотника самолетного типа. Целью должны были стать объекты на территории России.
Попытка была пресечена около 17.00 по московскому времени. Беспилотник противника был сбит дежурными средствами ПВО в небе Брянской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.