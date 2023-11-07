Замминистра обороны Садовенко наградил бойцов в госпитале имени Вишневского
Замминистра обороны России - руководитель аппарата министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко встретился с бойцами, находящимися на излечении в госпитале имени Вишневского. Об этом сообщает МО РФ.
Садовенко ответил на вопросы участников спецоперации, а также вручил госнаграды отличившимся военнослужащим. В их число вошли ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали «За отвагу» и медаль Суворова.
Заместитель министра обороны передал добрые пожелания и поздравления от имени Шойгу. Было подчеркнуто, что все награжденные достойно выполнили свой долг, были выражены благодарность за службу и пожелание скорейшего выздоровления.
Также сообщается, что в мероприятии принимали участие представители общественных и ветеранских организаций.
Кроме этого, для военнослужащих и медиков госпиталя в актовом зале выступила с концертом группа «Александров-парк».
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.