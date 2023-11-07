В стране и мире МО РФ сообщило об уничтожении украинских самолетов Су-27 и МиГ-29 Вражеский Су-27 был сбит в Харьковской области, а МиГ-29 - в небе ДНР. Оба самолета стали жертвами российских средств ПВО. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки двух украинских самолетов - МиГ-29 и Су-27. «Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета воздушных сил Украины: Су-27 в районе населенного пункта Бригадировка Харьковской области и МиГ-29 в районе населенного пункта Роскошное Донецкой народной республики», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Кроме того, российские силы ПВО сбили два снаряда, выпущенных противником с помощью американских РСЗО HIMARS. Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится об уничтожении 33 украинских беспилотников за сутки. Экспертное мнение и аналитика