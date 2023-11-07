Армия Штурмовики Су-25 разнесли ракетами бронетехнику украинских боевиков Экипажи Су-25 выполняли пуски ракет с малых высот. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео с боевой работой штурмовиков Су-25 ВКС России. Они громят врага в зоне спецоперации. «Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ на Донецком направлении», - говорится в сообщении. Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами штурмовиков, удар наносился с малых высот. Применив ракеты, экипажи штурмовиков развернулись, выпустив тепловые ловушки, и вернулись обратно на аэродром. Российское оборонное ведомство уточнило, что в результате удара были уничтожены замаскированные полевые позиции противника, а также его бронетехника. После боевых вылетов техники провели обслуживание самолетов, подготовив самолеты к выполнению новых боевых задач. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика