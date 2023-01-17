Кот в мешке: с чем сталкиваются покупатели автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

Так, даже официальные гарантии для ввезенных из-за рубежа автомобилей могут не действовать в России. Алексей купил машину в Германии, но воспользоваться ремонтом по гарантии не может. Дилеры предлагают купить гарантию за немаленькие деньги, но автоэксперты говорят, что это незаконно.

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Общественная палата предложила внести изменения об в закон об ОСАГО, в том числе увеличить срок ремонта машин и разрешить использовать подержанные авто-запчасти. Ключевой причиной является уход официальных дилеров, в связи с чем многие дилеры вынуждены пользоваться параллельным импортом, однако у такой стратегии есть свои сюрпризы.

В последнее время покупатели автомобилей все чаще слышат о том, что дилерской гарантии для ввезенных по параллельному импорту машин нет, поскольку они завезены неофициально.

Если до введения санкций дилер переправлял запрос с гарантийным случаем представителю завода изготовителя и все вопросы с ремонтом практически решались сразу, то сегодня груз гарантий за машину ввезенную по параллельному импорту полностью ложится на плечи продавца. В связи с чем некоторые продавцы сразу предупреждают, что покупка машины по параллельному импорту это скорее лотерея.

Есть еще один вариант - машины с гарантией в той стране, из которой их везли в Россию, например, из Киргизиии или Белоруссии. В таком случае гарантия есть, но не в России - за ней придется ехать в другую страну.

Западные автоконцерны приостановили свою деятельность на территории России и отказываются обслуживать новые машины ввезенные без их разрешения.

Такие случаи уже есть. Алексей приобрел машину в Германии, официально в автосалоне. По документам она на заводской гарантии и даже числится в партии, которую завод отзывает. Но даже с документами гарантии, которую признают представительства производителя во всем мире, у автовладельца не получается обслужить машину по гарантии.

«Когда я говорю дилеру, что у меня машина ввезенка. Они отказывают в бесплатном обслуживании по гарантии. Задаю вопрос, почему так, говорят что есть распоряжение от БМВ руслонтрейдинг. Я звоню в БМВ Руслонтрейдинг - они подтверждают, что ввезенные автомобили бесплатно по гарантии не обслуживаются», - рассказал о своей истории Алексей автолюбитель.

Единственный выход для Алексея бесплатно воспользоваться услугой гарантии - это вывозить машину за рубеж. Доля автомобилей, на ввоз которых в Россию производитель не давал разрешения, растет с каждым днем. В качестве решения проблемы дилеры предлагают приобрести гарантию за дополнительную плату.

«Можно купить, но смысла нет, это кот в мешке, 286 тыс руб, но не надо этого делать, вы ничего не выиграете. Гарантии нет», - добавляет представитель автосалона.

Однако с точки зрения автоэкспертов это незаконно. В рамках дилерских гарантий действует закон о защите прав потребителей, который должен соблюдаться.

«Гарантия не может быть предметом дополнительной услуги. Тем более возмездной. Мы рекомендуем обратить внимание на две составляющие: гарантийный срок и срок службы. Срок службы может быт ьв течение десяти лет, если будут проблемы, я могу просить отремонтировать критические неполадки. Гарантийный срок - за потребителем закрепляется право сообщить о недостатке. Далее продавец должен провести экспертизу, понять, в чем проблема, и, выяснив причину, если это производственный характер… в этом случае продавец принимает претензию и рассматривает ее», - Андрей Пучковский, заместитель начальника управления фед гос надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора.

В таком случае многие дилера обращаются к оригинальным, но уже поддержанным деталям. Выбирать такой вариант или нет - это вопрос, который каждый решает сам для себя. С одной стороны, это выгоднее финансово, с другой, как говорят автоэксперты, машина может лишится заводской гарантии.

Впрочем, по мнению экспертов, возникает вопрос о необходимости гарантии, если представители производителя в ней все равно откажут на территории России. Параллельный импорт оказывает значительную помощь автоотрасли, но все же не стоит забывать, что для таких импортеров государством сделаны послабления и спекулировать на потребителях все же не стоит.

С момента введения в России режима параллельного импорта его объем к настоящему времени составил 20 миллиардов долларов, в страну было ввезено 2,4 миллиона тонн товаров.