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В Минобороны рассказали о подвигах героев СВО, рисковавших жизнью ради товарищей

00:00 17.01.2023
Михаил Аленьков спас товарищей из горящей машины и оказал им первую помощь, а Шамиль Салманов в условиях смертельной опасности устранил повреждения кабеля и восстановил связь с артиллерийскими расчетами.
В Минобороны рассказали о подвигах героев СВО, рисковавших жизнью ради товарищей
© Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России продолжает рассказывать о подвигах российских военнослужащих в зоне специальной военной операции.

Старшина второй статьи Михаил Аленьков

© Минобороны России

Старшина второй статьи Михаил Аленьков, действуя в составе экипажа боевой машины пехоты, выполнял задачу по вытеснению вооруженных формирований украинских националистов из населенного пункта. В ходе штурмовых действий боевая машина с бойцами его отделения была подбита противотанковой управляемой ракетой и загорелась.

Несмотря на полученное осколочное ранение Михаил, не жалея собственной жизни, начал вытаскивать из горящей машины товарищей, получивших повреждения и не способных самостоятельно выбраться. Вытащив людей из огня, Михаил оказал им первую помощь, чем спас их жизни.

После оказания первой помощи отделение морских пехотинцев укрылось и заняло оборону. Противник перешел в контратаку. Михаил Аленьков в составе отделения вступил в бой с превосходящими силами противника.

В течение трех дней морские пехотинцы держали оборону на занятом рубеже и не допускали прорыва противника. Потеряв значительное число военнослужащих и техники, противник начал массированный обстрел позиций морских пехотинцев.

Грамотно оценив обстановку, Михаил решил оперативно сменить позицию, что позволило избежать уничтожения морских пехотинцев вражеским артиллерийским огнем. Дождавшись прибытия основных сил, группа Михаила Аленькова перешла в наступление и выбила противника из населенного пункта.

Рядовой Шамиль Салманов

© Минобороны России

Рядовой Шамиль Салманов в период проведения спецоперации отвечал за организацию бесперебойной связи под непрерывным огнем противника.

В бою с украинскими националистами в результате вражеского артиллерийского залпа были поврежден один из кабелей, что привело к потере связи между штурмовыми подразделениями мотострелков и артиллеристами, поддерживающими их наступление.

Под обстрелом артиллерии противника, несмотря на смертельную опасность, рядовой Салманов продвигался по маршруту прокладки линий связи. Он обнаружил перебитый взрывом снаряда кабель и оперативно устранил повреждения.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам передали координаты подразделений националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы.

Благодаря мужественным действиям рядового Шамиля Салманова российские военнослужащие продолжить успешное наступление на позиции врага.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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