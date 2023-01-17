В Минобороны рассказали о подвигах героев СВО, рисковавших жизнью ради товарищей

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Старшина второй статьи Михаил Аленьков, действуя в составе экипажа боевой машины пехоты, выполнял задачу по вытеснению вооруженных формирований украинских националистов из населенного пункта. В ходе штурмовых действий боевая машина с бойцами его отделения была подбита противотанковой управляемой ракетой и загорелась.

Несмотря на полученное осколочное ранение Михаил, не жалея собственной жизни, начал вытаскивать из горящей машины товарищей, получивших повреждения и не способных самостоятельно выбраться. Вытащив людей из огня, Михаил оказал им первую помощь, чем спас их жизни.

После оказания первой помощи отделение морских пехотинцев укрылось и заняло оборону. Противник перешел в контратаку. Михаил Аленьков в составе отделения вступил в бой с превосходящими силами противника.

В течение трех дней морские пехотинцы держали оборону на занятом рубеже и не допускали прорыва противника. Потеряв значительное число военнослужащих и техники, противник начал массированный обстрел позиций морских пехотинцев.

Грамотно оценив обстановку, Михаил решил оперативно сменить позицию, что позволило избежать уничтожения морских пехотинцев вражеским артиллерийским огнем. Дождавшись прибытия основных сил, группа Михаила Аленькова перешла в наступление и выбила противника из населенного пункта.

Рядовой Шамиль Салманов