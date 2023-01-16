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Во время стрельбы в Калифорнии были убиты шесть человек, включая женщину с младенцем

Ирина Елагина
22:18 16.01.2023
Под обстрелом оказался жилой дом в сельском районе Калифорнии. Полиция полагает, что стрелков было, как минимум, двое.
Во время стрельбы в Калифорнии были убиты шесть человек, включая женщину с младенцем
© Фото: Michael Ho Wai Lee Keystone Press Agency Globallookpress
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Молодая женщина с полугодовалым младенцем и еще четыре человека погибли в результате перестрелки в Калифорнии. Об очередном массовом убийстве с использованием огнестрельного оружия в США сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

«Шесть человек, в том числе 17-летняя мать и ее 6-месячный ребенок, были убиты ранним утром в понедельник в результате стрельбы в доме в центральной Калифорнии, и власти разыскивают как минимум двоих подозреваемых», - приводит агентство слова представителя шерифа.

По данным СМИ, примерно в 3:30 утра поступило сообщение о серии выстрелов по жилому дому в Гошене, сельском районе Калифорнии.

Двух убитых нашли на улице, одного человека застрелили в дверях здания, еще трое были убиты внутри дома. Один из раненых был еще жив к моменту прибытия полиции и скончался позже в больнице.

Полиция не исключает, что за стрельбой стоит местная банда, причастная к наркоторговле, и подозревают двух человек в причастности к убийству. 

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