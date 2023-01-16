В стране и мире Байден хотел поздравить с днем рождения и забыл имя родственницы Мартина Лютера Кинга Ирина Елагина Американский президент насмешил правозащитников на торжествах в честь Дня Мартина Лютера Кинга. © Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Очередной конфуз случился с президентом США Джо Байденом из-за проблем с памятью. Во время торжеств по случаю Дня Мартина Лютера Кинга Байден решил поздравить с днем рождения родственницу легендарного правозащитника Арндрею Уотерс Кинг (жену сына борца за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-третьего), но не смог назвать ее по имени. Об этом сообщило ТАСС.

«Мартин-третий, мы чествуем наследие ваших любимых отца и матери. Они работали на благо любимого общества. Но сегодня мы поздравляем всех почетных гостей, включая вашу жену, у которой, как я понимаю, сегодня день рождения? Знаете, у моей жены в семье есть правило: когда у кого-то день рождения, все поют "С днем рождения". Готовы? С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, дорогая ...! С днем рождения тебя», - пропел 80-летний президент под смех правозащитников. Национальный комитет Республиканской партии США отметил в Twitter, Байден заменил имя женщины «неразборчивым бормотанием». Экспертное мнение и аналитика