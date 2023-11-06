В Краснодарском крае собрали 100 коробок «вкусного стола Героя» для участников СВО

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Жители села Ладожская в Краснодарском крае под руководством Татьяны Давыдовой собрали и передали участникам спецоперации 100 коробок «вкусного стола Героя», чтобы поздравить наших бойцов с Днем народного единства.

Кроме сладостей и вкусных продуктов участники группы «Армейская кухня» положили в коробки яркие рисунки от школьников. Все собранные подарки уже переданы воинским частям Краснодарского гарнизона.

Напомним, Минобороны РФ запустило Telegram-канал «Добро-Информ», где рассказывает истории людей и организаций, поддерживающих наших бойцов в зоне СВО не только словом, но и делом. Всю информацию можно также найти на сайте оборонного ведомства. Адрес электронной почты Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Ранее женсовет поселка Каменоломни принял участие в акции «Посылка солдату». Одна из участниц пожелала сыновьям, мужьям и отцам, которые сейчас находятся в зоне СВО, крепкого здоровья, бодрости духа, смелости и храбрости.