Боксер Кудряшов высказался о разрешении IBA выступать спортсменам с бородой

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Российский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой весовой категории, Дмитрий Кудряшов поделился в беседе со «Звездой» своим мнением относительно разрешения Международной ассоциации бокса выступать спортсменам с бородой и усами (длина волос не более 10 см).

«В профессионалах выступают и с бородой, и с усами - как хочешь. Почему это нельзя делать в любительском спорте? Если она растет и если это не противоестественно, почему нет?» - сказал Кудряшов.

Боксер также считает, что данная мера является шагом к популяризации спорта. По его мнению, эта поправка направлена на то, чтобы привлечь больше людей и не ограничивать их в своих правах.

Кроме того, российский боксер-профессионал отреагировал на слова вице-президента спортивной Федерации бокса Санкт-Петербурга Николая Ловелиуса о том, что спортсмены с бородой будут ходить «как обезьяны».

«Значит, я хожу как обезьяна в обычной жизни», - отшутился российский боксер.

Также Дмитрий Кудряшов сказал, что он не против ограничений в целом, а также дресс-кода на работе.