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Интервьюер Лоллобриджиды Дементьев рассказал о ее особой энергетике

Ирина Елагина
18:29 16.01.2023
По мнению кинокритика Андрея Дементьева, Джина Лоллобриджида создала несколько десятков прекрасных ролей, просмотр фильмов с ее участием всегда будет доставлять удовольствие.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imago stock&people, Globallookpress
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Смерть Джины Лоллобриджиды стала большой потерей для мирового кинематографа. Она была невероятной актрисой, и фильмы с ее участием входят в золотой фонд мирового киноискусства. Кинокритик Андрей Дементьев поделился своими воспоминаниями об актрисе. 

«Джина Лоллобриджида - это колоссальная потеря для кино. Фильм "Фанфан-Тюльпан" - это было событие. Они составили с Жераром Филипом невероятную пару по красоте, по химии. Она была настолько прекрасна! Она снялась в фильме "Самая красивая женщина в мире" в 1954 году. И никогда не возникало вопросов, почему, собственно, она самая красивая», - отметил критик.

Андрей Дементьев рассказал, что лично был знаком с актрисой и брал у нее интервью.

«У нее были связи с советским кино, с братьями Михалковыми. Никита и Андрон Кончаловский даже собирались жениться на ней. Очень приятные воспоминания о ней остались. Она приезжала на московские кинофестивали, участвовала в кинотусовках. Часто брал у нее интервью. Ей было уже немало лет. Был восхищен ее красотой и энергетикой. Она была талантлива во многих отношениях - была скульптором, фотографом великолепным. Была удивительно интересным человеком, прожила жизнь, как она хотела. 95 лет - это достойный результат», - считает эксперт.

По воспоминаниям Дементьева, Джина Лоллобриджида и в кино, и в жизни была одинаково прекрасна.

«Есть термин "киногения". У нее она была потрясающая. Она была на экране столь прекрасной и энергичной. И в жизни тоже. Не чувствовал разницы. Была потрясающая женщина», - признался кинокритик.

Критик уверен, что созданные актрисой работы в кино вошли в золотой фонд кинематографа, «это десятки прекрасных, замечательных ролей, которые всегда будут доставлять удовольствие».

Ранее сообщалось, что итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла сегодня в возрасте 95 лет. Она известна по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери» и является символом итальянского кино.

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