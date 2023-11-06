В Ленобласти конфликт пассажиров автобуса завершился стрельбой

Два пассажира в автобусе начали конфликтовать, затем один выстрелил в оппонента и убежал.

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Во Всеволожском районе Ленинградской области произошла стрельба в пассажирском автобусе. Двое мужчин вступили в конфликт, затем у них произошла потасовка, завершившаяся стрельбой. Водитель рейсового автобуса №476 пятого ноября в 22:11 сообщил о происшествии в полицию.

Как сообщает «360», он остановил автобус, все пассажиры сошли, а стрелок сбежал. Пострадавший 45-летний пассажир обратился за медицинской помощью. После он был отпущен из медучреждения в удовлетворительном состоянии.

Стрелявший в него обратился в полицию и заявил о себе чуть больше чем через час после инцидента. Им оказался 20-летний молодой человек. Он сказал, что выстрелил в оппонента «из аэрозольного устройства самообороны "Пионер"».

Правоохранители изъяли у него средство самообороны. В отношении стрелка составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 части 1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, нарушение общественного порядка). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.