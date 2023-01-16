На юго-западе Москвы нашли тело актера из «Папиных дочек» Ипатова

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На юго-западе Москвы нашли тело российского актера Владимира Ипатова в его запертой квартире. Согласно предварительным данным, с криминалом смерть не связана. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как передает РИА Новости слова источника, на протяжении месяца дочь 64-летнего мужчины не могла связаться с отцом. После вскрытия квартиры правоохранительными органами в одной из комнат было найдено его тело «уже с гнилостными изменениями». Предположительно, Ипатов скончался еще месяц назад.

«По предварительным данным, смерть Владимира Ипатова не носит криминальный характер. По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка», - сообщил источник.

Российский актер Владимир Ипатов известен по сериалам «Папины дочки», «Физрук», «Интерны», фильму «Последний богатырь» и многим другим картинам.