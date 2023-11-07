Господин Никто: западные СМИ «похоронили» режим Зеленского

Если раньше Зеленского западные СМИ изображали крупным планом, в романтичных и бравых ракурсах, то сегодня все изменилось. Новая обложка журнала Time говорит сама за себя: маленькая фигурка - со спины, словно он уходит за кулисы, осторожно оглядываясь и каждую минуту ожидая пинка.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Похоже, что карьера Зеленского близка к завершению. Набатом прозвучала статья американского издания Time. Основные тезисы статьи - Запад устал, Зеленский теряет внимание в мире и контроль у себя в государстве - и больше не интересен.

«Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто», - сказал Зеленский Time в интервью после поездки. По его словам, для того, чтобы внушать эту веру союзникам, «нужна вся ваша сила, ваша энергия. Вы понимаете? Сил уходит так много».

Символично, что ключевое слово на обложке - «Никто» значительно крупнее всего остального текста. Так же выделена, уже не размером, а цветом подпись: «Бой Владимира Зеленского в одиночку». А в самой статье подробно описывается последний провальный визит лидера киевских боевиков к своим хозяевам в Вашингтон. Характерно, что автор делает акцент именно на мрачности и безрезультатности визита.

«Помощь Украине стала камнем преткновения. Лидеры Конгресса отказались позволить Зеленскому выступить с публичным обращением на Капитолийском холме. Его помощники пытались организовать для него личное выступление на канале Fox News и интервью с Опрой Уинфри. Не удалось ни то ни другое», - пишет автор статьи.

На этом автор статьи не останавливается. После провала в Вашингтоне он отправляется за Зеленским в Киев и в подробностях описывает откровенно упаднические настроения в ближайшем окружении лидера Украинских националистов.

«В свой первый день в Киеве я спросил одного из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ последовал без малейшего колебания: "Злой". Обычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его склонность оживить встречу шутками или непристойностями — ничто из этого не сохранилось. "Теперь он приходит, получает новости, отдает приказы и уходит", - говорит один из давних членов его команды. Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней», - пишет автор.

Сломленный, оставшийся в одиночестве, помешанный на идее войны с Россией, а ближайшие сторонники попросту боятся говорить ему правду - таким представляют Зеленского в статье. Отдельного внимания заслуживает то, что издание Time - фактически неофициальный печатный орган ЦРУ.

«Война закончилась, пишет журнал Time. Он называет Зеленского оторванным от реальности. Мы должны отметить, что у журнала Time невероятно близкие отношения с ЦРУ. Это - задокументированный факт. На собственном сайте ЦРУ говорится о том, что Time публикует истории, переданные ему Управлением. Time имеет самые тесные связи с разведывательным сообществом Штатов», - заявил американский журналист Клейтон Моррис.

Вслед за Time британское издание The Economist опубликовало девятистраничное эссе Залужного. И снова с тем же смыслом и посылом - в Киеве царит смятение. Главком украинских боевиков просит больше вооружения, помощи и признается - вооруженные силы киевского режима в тупике. Победы не будет.

«"Быстрого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", - говорит Залужный. "Если вы посмотрите на учебники НАТО, четырех месяцев должно было хватить нам, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму и вернуться из Крыма", - говорит генерал Залужный. Вместо этого он наблюдал, как его войска застревают на минных полях, а западное оружие уничтожается российской артиллерией. "Нам нужно найти решение для скорейшей победы. Потому что рано или поздно мы обнаружим, что у нас просто не хватает людей для борьбы"», - пишет автор The Economist.

Признание главнокомандующего, который, помимо всего прочего, заявляет, что Украине нужно фундаментально новое вооружение, своего рода «изобретение пороха», способное переломить ход действий на фронте и вовсе не оставило ситуации шансов на исправление. Это вызвало буквально лавину публикаций в западной прессе. Главная мысль - одна: режим Зеленского в тупике, Запад ищет возможность переговоров с Россией.

«США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса. Обсуждения начались на фоне опасений американских и европейских чиновников по поводу того, что война зашла в тупик и что они не смогут продолжать оказывать помощь Украине. Американские военные чиновники в частном порядке начали использовать термин "патовая ситуация" для описания нынешней битвы на Украине», - пишет NBC.

Впрочем, многие эксперты считают, что Зеленскому попросту не дадут сдаться. Зеленский оказался зажат между здравым смыслом, националистами и инвесторами с Запада, вложившими в него деньги.

«Как только Зеленский вступил в должность, ультраправые, ультранационалисты, неонацисты хватают его и говорят: "Видишь вон то дерево? Вот на нем ты и будешь висеть, если заключишь мир". В 2022 году Россия и Украина начинают долгие недели мирных переговоров. А потом вступают американцы и британцы и говорят: "Не делай этого. Ты не посмеешь этого сделать. Помнишь 2014 год? Помнишь про дерево?"», - заявил бывший сотрудник американского Госдепартамента Мэттью Хо.

На этом фоне то ли издевкой, то ли откровенным фарсом выглядит визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. И снова символы. В этот раз в обычном рабочем костюме - в одежде никакого намека на привычные для ее визитов в Киев цвета украинского флага. Пользователи Сети скептически отреагировали на этот визит. Еще большим фарсом выглядят заявления госпожи Фон Дер Ляйен по итогам визита.

«Самое важное, конечно, это путь вступления Украины в Европейский союз. Я должна сказать, что вы добились отличного прогресса. Это впечатляющее зрелище. Я хочу сказать вам, насколько мы впечатлены реформами, которые вы провели в разгар войны. Мы никогда не должны забывать, что вы глубоко реформируете свою страну пока ведете экзистенциальную войну», - заявила глава Еврокомиссии.

Об успешных реформах как нельзя лучше говорят постоянные коррупционные скандалы на всех уровнях руководства киевского режима. А о прогрессе экзистенциальной войны - признания главнокомандующего. Впрочем, сам же Зеленский на этой же пресс-конференции поспешил то ли объясниться, то ли оправдаться по поводу всколыхнувших мир публикаций. Правда, выглядело это совсем уже жалко.

«Я не знаю, кто это все публикует и для чего это делается. У меня нет сильно неприятного ощущения, что мы, украинцы находимся под давлением. Есть договоренности с Соединенными Штатами… я не знаю, кто все это говорит. Я со всей ответственностью и уверенностью это заявляю. Все знают, что мое отношение к этому совпадает с отношением украинского общества», - заявил Зеленский.

Но вот уверенности в глазах киевского лидера уже давно не видно. Год назад, во время его первого визита в Штаты, пока еще хоть кто-то верил в рентабельность экономического проекта под названием Украина, Зеленского на обложке изображали с гордо поднятой головой. Да еще и в окружении соратников, техники и гордо реющих флагов. Сегодня, на той же обложке, он маленький, жалкий, один и стоит спиной, будто уже уходит. Можно с уверенностью предположить, что западные хозяева поспешно сворачивают украинский стартап. И единственное, что остается для Зеленского - остаться в виде глупой шутки. Так, например, госсекретарь нарядил своего сына в костюм Зеленского на Хэллоуин, пока другие родители наряжали своих детей в костюмы монстров и упырей. А весь остальной мир замер в ожидании звука одиночного выстрела в пустом бункере. Понимает ли это Зеленский?