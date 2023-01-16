В ЕК заявили о новом кредите Украине в три миллиарда евро

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Украина получит от ЕС порядка 18 миллиардов евро в виде кредита на решение первоочередных социально-экономических потребностей. Причем первый транш в три миллиарда евро поступит в Киев в ближайшие дни. Об этом исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис написал в Twitter.

«Первый платеж в размере 3 миллиарда евро должен последовать позже на этой неделе», - рассказал политик.

Домбровскис подчеркнул, что речь идет о финансовой помощи в виде кредитов - до 18 миллиардов евро в течение 2023 года. Политик отметил, что для него «большая честь подписать меморандум о взаимопонимании от имени ЕС о предоставлении Украине финансирования».

Ранее сообщалось о намерении ЕС поддержать киевский режим серией льготных кредитов со сроком погашения до 35 лет, причем на первые 10 лет предоставляется грейс-период с отсутствием каких-либо платежей.