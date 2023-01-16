В Кремле заявили, что ВС РФ не наносят ударов по жилым домам и социнфраструктуре Украины
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что трагедия в жилом доме в Днепропетровске стала следствием действия контрракеты ПВО Украины.
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Российские войска на Украине не наносят ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию об обрушении жилого дома в Днепропетровске.
«Российские ВС не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям очевидным или замаскированным», - заявил Песков журналистам.
Также Песков отметил, что, согласно заключениям стороны Украины, обрушение дома произошло из-за падения украинской ракеты противовоздушной обороны. Произошедшее представитель Кремля назвал трагедией.