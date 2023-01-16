В Главном храме ВС РФ прошел Второй Рождественский хоровой фестиваль

Министерство обороны России пояснило, что через развитие литургической певческой культуры возможно возвращение к идеологии служению Отечеству.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Главном храме Вооруженных сил России состоялся Второй Рождественский хоровой фестиваль. В парке «Патриот» под сводами храма прозвучали произведения христианской духовной музыки и рождественские колядки.

Шесть коллективов стали участниками фестиваля. Среди них - хоры Николо-Сольбинского женского монастыря, а также Воздушно-космических сил и Инженерных войск. Всего 250 исполнителей.

Гостями собора стали прихожане и военнослужащие - участники спецоперации. В Минобороны РФ отметили, что одна из главных целей фестиваля - возвращение к идеологии служению Отечеству через развитие литургической певческой культуры.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов