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Может уничтожить полконтинента: с какими мыслями работают командиры стратегических подлодок

Владимир Расходчиков
10:42 15.01.2023
Командирам стратегических подводных лодок необходимо быть очень пунктуальными и готовыми выполнить любой приказ с предельной точностью.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На командиров стратегических подводных лодок все равно давит мысль, что они могут уничтожить половину континента. Но при этом такие люди всегда готовы в любых условиях и с предельной точностью выполнить любой приказ Верховного главнокомандующего. В отличие от командиров многоцелевых подводных лодок, которые не боятся ударить первыми и использовать все возможности своего корабля, командиры стратегических кораблей должны быть педантами и очень пунктуальными. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал командир 31-й дивизии подводных лодок Северного флота Андрей Юрков.

«Многоцелевик - это человек дерзкий, боец, который не боится ударить первым, стремится реализовать все возможности, заложенные в его корабле. Командиры стратегических подводных лодок в силу того, что перед ними стоят стратегические задачи, подбираются так - это человек степенный, он уже вырос в этой должности. Он набрался опыта. Его задача - выполнить приказ Верховного главнокомандующего, каким бы страшным он ни был. А поверьте, все равно давит мысль о том, что ты уничтожишь там половину континента. Но он обязан выполнить в установленный срок поставленную задачу», - заявил Юрков.

По словам командира 31-й дивизии подводных лодок Северного флота, точность и пунктуальность - главные качества командира стратегических подводных лодок. Он должен выполнить приказ ровно в то время, которое было назначено.

«Назначит Верховный главнокомандующий в 5 минут 13 секунд - вот мы должны начать ровно в 5 минут 13 секунд. Ни минутой раньше, ни секундой позже. В этом и заключается искусство командира стратегической подводной лодки. Это человек пунктуальный, может даже сказать, что педант в своей пунктуальности», - сказал Юрков.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. Баллистическая ракета. Подводный пуск своими глазами. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда», а также в приложении SMART.TV. Съемочная группа программы отправилась в боевой поход на подводной лодке, чтобы отснять подводный запуск баллистической ракеты. А ведущий Алексей Егоров задался целью показать зрителям, что именно происходит на центральном посту атомного подводного крейсера в момент запуска ракеты, а также то, как выглядит сам момент старта под водой.

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