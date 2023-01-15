Ученые заявили, что около 92% жителей Пекина заболеют коронавирусом к февралю

© Фото: Jin Liwang, XinHua, GlobalLookPress

Около 92,3% жителей Пекина заразятся коронавирусом до конца января. При этом три четверти населения китайской столицы уже заболели к 22 декабря. Об этом сообщается в результатах исследования, опубликованном в Nature Medicine.

Исследование провели при помощи создания динамической модели передачи коронавирусной инфекции. Также анализировались результаты онлайн-опросов среди инфицированных.

Специалисты отмечают, что после объявления властями Китая «20 мер» по переходу от политики «нулевой терпимости» к COVID-19, коэффициент репродуктивности вируса вырос до 3,44. Это говорит о том, что каждый инфицированный может заразить 3,44 людей.

Ранее появилось сообщение, что почти 60 тысяч человек скончались в больницах от коронавируса с тех пор, как страна отказалась от политики «нулевой терпимости». По словам главы Бюро медицинского администрирования при Национальной комиссии здравоохранения КНР Цзяо Яхуи, в период с 8 декабря по 12 января в китайских больницах скончалось 59938 человек, из них 5 503 были вызваны дыхательной недостаточностью из-за коронавируса, остальные — последствием сочетания COVID-19 с другими заболеваниями.