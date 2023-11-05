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«Император Александр III» выполнил пуск «Булавы» по полигону Кура

06:45 05.11.2023
Стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав ВМФ России.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» успешно выполнил пуск МБР морского базирования «Булава» из акватории Белого моря по испытательному полигону Кура, который расположен на полуострове Камчатка. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, уточнив, что пуск проходил в рамках завершающего этапа программы государственных испытаний.

Отмечается, что ракетная стрельба прошла в штатном режиме из подводного положения. Головные части ракеты в назначенное время прибыли в заданный район.

В Минобороны России подчеркнули, что стрельба баллистической ракетой является завершающим элементом государственных испытаний, после которого будет принято решение о приеме крейсера в состав Военно-морского флота России.

«Император Александр III» несет 16 баллистических ракет «Булава» и современное торпедное вооружение. Данные атомные подводные лодки относятся к четвертому поколению и входят в состав соединений подводных сил Северного и Тихоокеанского флотов. В настоящее время на вооружении ВМФ РФ стоят 3 ракетных подводных крейсера проекта «Борей-А», один завершает испытания и еще три находятся на этапе строительства.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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