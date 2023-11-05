Спорт Спорт Спорт

Тренер Каневский рассказал, как тренироваться в холод на улице

Владимир Рубанов
04:30 05.11.2023
Лучше не заниматься спортом на улице в сильные морозы, потому что это сильно нагружает дыхательную систему.
Тренер Каневский рассказал, как тренироваться в холод на улице
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
Читайте нас на:

Не заниматься спортом на улице в сильные морозы, брать с собой термос и правильно подбирать экипировку - таковы основные правила уличных тренировок в холодное время года. Об этом RT рассказал фитнес-тренер Эдуард Каневский.

Важно правильно подбирать обувь. Чтобы бегать зимой, придумали специальные кроссовки-внедорожники, которые обладают всеми нужными характеристиками. У них специальный утепленный материал, мембрана, не пропускающая воду, а также противоскользящая подошва, которая не дубеет при низких температурах.

Лучше не заниматься спортом на улице в сильные морозы, потому что это сильно нагружает дыхательную систему. Не случайно некоторые лыжники и биатлонисты имеют профессиональное заболевание - бронхиальную астму. Спортсменам-любителям лучше ограничить физические нагрузки при температуре -10°С и ниже или снизить их интенсивность и продолжительность.

Пить в холодное время года требуется меньше, чем обычно. Если все же есть такая потребность во время занятий спортом, нужно брать с собой термос, чтобы не застудить горло.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.