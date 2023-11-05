Тренер Каневский рассказал, как тренироваться в холод на улице

Лучше не заниматься спортом на улице в сильные морозы, потому что это сильно нагружает дыхательную систему.

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Не заниматься спортом на улице в сильные морозы, брать с собой термос и правильно подбирать экипировку - таковы основные правила уличных тренировок в холодное время года. Об этом RT рассказал фитнес-тренер Эдуард Каневский.

Важно правильно подбирать обувь. Чтобы бегать зимой, придумали специальные кроссовки-внедорожники, которые обладают всеми нужными характеристиками. У них специальный утепленный материал, мембрана, не пропускающая воду, а также противоскользящая подошва, которая не дубеет при низких температурах.

Лучше не заниматься спортом на улице в сильные морозы, потому что это сильно нагружает дыхательную систему. Не случайно некоторые лыжники и биатлонисты имеют профессиональное заболевание - бронхиальную астму. Спортсменам-любителям лучше ограничить физические нагрузки при температуре -10°С и ниже или снизить их интенсивность и продолжительность.

Пить в холодное время года требуется меньше, чем обычно. Если все же есть такая потребность во время занятий спортом, нужно брать с собой термос, чтобы не застудить горло.