В Израиле заявили, что откроют гумкоридор для жителей севера Газы

Гуманитарный коридор будет работать с 10:00 до 14:00 по местному времени.

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В воскресенье израильская армия откроет гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с севера на юг сектора Газа. Он будет работать с 10:00 до 14:00 по местному времени. Об этом заявил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

«Если вы заботитесь о себе и своих близких, отправляйтесь на юг согласно нашим инструкциям», - цитирует Jerusalem Post слова военного.

Авичай Адраи заявил, что ХАМАС хочет задержать гражданских, чтобы использовать их в качестве щита. Он также напомнили и об инциденте, произошедшем в минувшую субботу.

Напомним, вооруженные формирования атаковали израильских военных, когда те пытались открыть гуманитарный маршрут Салах ад-Дин.