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Спасти своих, уничтожить противника: МО продолжает рассказывать о подвигах бойцов в зоне СВО

00:00 16.01.2023
Константин Токарь артиллерийским ударом уничтожил опорный пункт националистов. Роман Сапрунов быстро оценил боевую обстановку и вовремя эвакуировал автомобиль с боеприпасами из опасного района.
Спасти своих, уничтожить противника: МО продолжает рассказывать о подвигах бойцов в зоне СВО
© Фото: Минобороны России
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В Минобороны России продолжают рассказывать о подвигах российских бойцов в зоне СВО.

Старший сержант Константин Токарь

© Минобороны России

Командир орудия Константин Токарь в составе артиллерийского расчета выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелков, наступающих на позиции украинских националистов.

В ходе наступления старший сержант Токарь артиллерийским ударом уничтожил опорный пункт противника.

Совершив противоогневой маневр, Константин оперативно развернул орудие на новой позиции и поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наемников. В результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Константина Токаря боевики существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции.

Благодаря профессионализму, мужеству и отваге старшего сержанта Токаря задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена.

Рядовой Роман Сапрунов

© Минобороны России

Рядовой Роман Сапрунов выполнял задачи по доставке боеприпасов артиллерийским дивизионам, ведущим бои с украинскими националистами. Противник, оказывающий ожесточенное сопротивление, открыл огонь по позициям дивизиона, где находилась стоянка российской военной и автомобильной техники.

Мгновенно оценив ситуацию, рядовой Роман Сапрунов понял, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить многих бойцов, а также больное количество техники дивизиона. Он приступил к эвакуации автомобиля в безопасный район.

Совершая противоогневые маневры, рядовой Сапрунов смог вывести машину с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место.

Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям рядового Романа Сапрунова было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, рядовой Роман Сапрунов награжден медалью «За отвагу».

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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