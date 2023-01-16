Спасти своих, уничтожить противника: МО продолжает рассказывать о подвигах бойцов в зоне СВО

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Рядовой Роман Сапрунов выполнял задачи по доставке боеприпасов артиллерийским дивизионам, ведущим бои с украинскими националистами. Противник, оказывающий ожесточенное сопротивление, открыл огонь по позициям дивизиона, где находилась стоянка российской военной и автомобильной техники.
Мгновенно оценив ситуацию, рядовой Роман Сапрунов понял, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить многих бойцов, а также больное количество техники дивизиона. Он приступил к эвакуации автомобиля в безопасный район.
Совершая противоогневые маневры, рядовой Сапрунов смог вывести машину с боеприпасами из-под огня противника в безопасное место.
Благодаря смелости, отваге и самоотверженным действиям рядового Романа Сапрунова было предотвращено уничтожение большого количества военной техники и боеприпасов. За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, рядовой Роман Сапрунов награжден медалью «За отвагу».
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов