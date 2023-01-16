Спасти своих, уничтожить противника: МО продолжает рассказывать о подвигах бойцов в зоне СВО

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Командир орудия Константин Токарь в составе артиллерийского расчета выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских мотострелков, наступающих на позиции украинских националистов.

В ходе наступления старший сержант Токарь артиллерийским ударом уничтожил опорный пункт противника.

Совершив противоогневой маневр, Константин оперативно развернул орудие на новой позиции и поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наемников. В результате прицельных артиллерийских ударов подчиненных Константина Токаря боевики существенно утратили боевую способность и вынуждены были покинуть занимаемые позиции.

Благодаря профессионализму, мужеству и отваге старшего сержанта Токаря задача по продвижению российских войск вглубь обороны противника была выполнена.

Рядовой Роман Сапрунов