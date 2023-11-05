Рекордный клад с древнеримскими монетами нашли в море на Сардинии

Некий дайвер предупредил власти, что при погружении недалеко от города Арцакена заметил металлические предметы на небольшой глубине около берега.

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Десятки тысяч древнеримских бронзовых монет начала IV века нашей эры нашли водолазы в море у побережья Сардинии, сообщает Associated Press со ссылкой на министерство культуры Италии. По первым оценкам, клад является рекордным по количеству монет.

Некий дайвер предупредил власти, что при погружении недалеко от города Арцакена заметил металлические предметы на небольшой глубине около берега. К извлечению монет привлекли водолазов-спасателей и водолазов пограничной охраны.

Оказалось, что это фоллисы - большие бронзовые монеты, введенные около 294 года. Их отчеканили почти во всех монетных дворах Империи.

Точное количество найденных монет пока не установлено, их еще сортируют. По первым оценкам, их насчитывается как минимум около 30 тысяч, а может, и 50 тысяч, учитывая их совокупный вес. Древние деньги отлично сохранились, лишь несколько из них повреждены, но и они читаются.

Монеты в основном были найдены на обширном участке песка между подводными водорослями и пляжем. В министерстве заявили, что, учитывая расположение и форму морского дна, поблизости могут быть остатки обломков корабля.