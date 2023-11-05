В стране и мире При обстреле Докучаевска в ДНР погибла пожилая пара и пострадал ребенок Иван Жарков В ДНР от обстрелов ВСУ погибла пожилая пара, один ребенок ранен. © Фото: Сергей Аверин РИА Новости Читайте нас на: При обстреле Докучаевска от снарядов ВСУ погибли двое жителей ДНР, один ребенок получил ранения. Об этом сообщил мэр города Александр Качанов. «Девочка обратилась с ранением — у нее осколочное ранение пальца. В многоэтажном доме, в своей квартире погибла пожилая пара. Они находилось на кухне, их прижало плитой. Также много повреждений жилого фонда», — рассказал глава Докучаевска. Совместный центр контроля и координации ДНР передает, что за минувшие сутки территория ДНР была обстреляна восемь раз. Во время этих обстрелов украинская сторона выпустила по Донецкой Республике 28 боеприпасов различных типов. Сообщается о повреждении трех жилых домов и одного объекта гражданской инфраструктуры. Экспертное мнение и аналитика