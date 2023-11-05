В НВВКУ рассказали о подготовке офицеров спецназа в честь дня разведки

Сегодня, 5 ноября, в России отмечается день военной разведки, в честь праздника в Новосибирском военном училище традиционно проходят ежегодные соревнования.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Прохождение эталонного испытания - тропы разведчика сегодня осложняет погода - дождь, порывистый ветер. Впрочем курсанты уверяют, это лучший повод доказать - работать отряды специального назначения должны быть готовы в любых условиях.

Обстановка на полигоне приближена к боевой, как и задачи. Преодоление минно-взрывных заграждений, штурм здания - все, что пригодится разведчикам на практике.

Сегодня отрабатывают штурмовые действия. А значит, в первую очередь работу в команде - движение в боевом порядке, зачистка секторов. На каждом этапе важно прикрыть товарища. Используют в подготовке опыт специальной военной операции.

«Опыт постоянно анализируется, мы не стоим на месте, все меняется. Любая тактическая мелочь, которая вносится в боевые действия тут же анализируется и вносится в учебный процесс», - рассказал руководитель этапа Юрий Долгорукий (Новосибирское высшее военное командное училище).

Именно Новосибирское высшее командное училище единственное в стране готовит лучших войсковых разведчиков. И десятки лет профессиональный праздник отмечают не пышными застольями, а на соревнованиях.

Вместо дождя - метель, вместо компактной тропы разведчика - многокилометровый марш-бросок. Важный этап состязаний - военизированная эстафета. Каждые несколько метров участников ждет новое испытание.

За считанные секунды надеть костюм химзащиты, оттащить раненого, быстро развести костер. На морозе пальцы слушаются плохо. Ботинки скользят по мерзлой земле, но разведка этого словно не замечает. Командный дух и адреналин делают свое дело.

«Вот это соревнование, которое у нас проводится ежегодно, они к нему целый год готовятся, все на него выходят уже заряженные. Готовы победить, порвать любого!», - сказал командир роты Вячеслав (Новосибирское высшее военное командное училище).

Там - «Мои». И невозможно остаться в стороне. Профессиональные навыки помноженные на сплоченный коллектив. Так создают Победу. Рецепт знают в Новосибирском высшем командном училище. За полвека здесь выпустили более 19 тысяч офицеров.