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В режиме «нон-стоп»: экипажи Т-80 рассказали о работе под Красным Лиманом

Валентин Гвоздев
19:49 05.11.2023
Экипажи боевых бронемашин отработали по выявленным разведкой целям из закрытых позиций.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские войска нанесли удары по двум аэродромам ВСУ - Днепр и Миргород. Минобороны России сообщает, что уничтожены авиатехника врага и склад боеприпасов. Наши подразделения успешно отразили атаки боевиков на всех участках, в том числе и под Красным Лиманом. Активно участвовали экипажи танков Т-80.

Пронзительный свист газотурбинного двигателя Т-80 невозможно перепутать ни с чем. Танкисты Центрального военного округа отправляются на огневые позиции на Красно-Лиманском направлении. До линии соприкосновения всего несколько километров, координаты целей известны, задача - быстро отработать по ним, и уйти от ответного огня. С закрытых огневых позиций танкисты бьют по дежурным целям, то есть, по объектам противника, заранее выявленным разведкой. В этот раз танкисты работают тремя боевыми машинами, у каждой своя цель: минометный расчет, пункт заряжания и склад боеприпасов. Служба РЭБ дает «зеленый» свет, то есть, в небе нет вражеских беспилотников, а значит, определить с какой огневой позиции работают наши танки практически невозможно, противник бьет наугад.

«Почти каждый день выезжаем, активно и результативно ведем боевые действия. Касетки летают у них, нет-нет да и дроны прилетают, всякую гадость приносят с собой», - рассказал командир танкового взвода с позывным «Тихий».

После каждого выезда экипажи пополняют боекомплект, чтобы танк всегда был готов к выполнению любой задачи, которые здесь, в районе Торского выступа танкистам приходят в режиме «нон-стоп». Песчаный грунт для Т-80 не помеха, машина одинаково хорошо себя зарекомендовала, как в степи, так и в лесистой местности. Механики-водители давно приноровились к рельефу.

«Машина-супер, как иномарка. У этой машины вообще никаких проблем нет», - поделился механик-водитель с позывным «Ревда».

Закрытых огневых позиций у наших танкистов достаточно. Каждый экипаж имеет в своем распоряжении от 15-ти, до 25-ти точек, которые подготовлены не только в зависимости от расстояния до целей, но и с учетом возможностей вражеской артиллерии.

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