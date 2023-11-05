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Бесшумные тени: как разведчики несут службу в зоне СВО

Елена Сивонен
19:01 05.11.2023
Именно бойцы разведывательных подразделений первыми узнают о планах наступающего противника и помогают предотвратить его удары.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Сегодня в России День военного разведчика. Бойцы, которые работают почти как невидимки и имеют свой язык жестов. Из тылового района ближе к переднему краю. Разведгруппа всегда передвигается бесшумно, без единого звука. Любое общение по системе сигналов, исключительно на языке жестов. Отсюда привычный всем символ военной разведки - летучая мышь, которая не шумит, но все слышит.

Навыки управления дроном разведчик с позывным «Север» освоил год назад. Как только подписал контракт и пришел в зону спецоперации. Теперь он оператор дрона.

«На дальности в данный момент работаем на 1,5 километра, 30 минут полета и 30 минут наблюдения», - рассказал командир разведывательного отделения с позывным «Север».

Коптер подлетает к позиции боевиков, видит цель. В данном случае это вражеский блиндаж. На корректировку и наведение уходят считанные секунды, а дальше - сброс гранаты и точное попадание.

«Раньше какие сбросы были - на крючке, то есть один-два снаряда можно скинуть, а тут обнаружили цель, сбросили один раз, скорректировались по ветру и следующий ВОГ попадает в цель», - объяснил «Север».

Звук вражеского коптера на подлете разведчики определяют моментально. Боец с позывным «Панда», как и все в подразделении, два через два дежурит на наблюдательном пункте. Прямо на линии боевого соприкосновения, примерно в ста метрах от противника. Ближе уже некуда.

«Страх проходит, приходит понимание. Уже осознаешь, что происходит до конца и работаешь», - пояснил командир разведывательного отделения с позывным «Панда».

Еще разведчики - асы FPV-пилотирования. В очках виртуальной реальности, это глаза оператора, картинка от первого лица. Так проще поражать цели, даже хорошо спрятанные, замаскированные. А в связке с коптерами-разведчиками, FPV и вовсе работают снайперски. Теперь это точно знает «Фестиваль». Тракторист на гражданке, здесь он, после подписания контракта - разведчик.

«Я отец четверых детей, у меня двое внуков. Поэтому, родные мои, ждите нас с победой, с нами Бог, мы победим», - заверил разведчик с позывным «Фестиваль».

«Фестиваль» снова запускает дрон в небо. Он, как и все здесь, понимает - без этих «птичек» из металла и пластика уже никуда. Они не только следят за передовыми позициями противника, но в случае его активности практически незамедлительно наносят удары. И попадания эти, за редким исключением, точно в цель.

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