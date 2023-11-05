В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью

Анна Назайкина
18:44 05.11.2023
Попытка киевского режима была пресечена в 16.35 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские военные уничтожили вражеский дрон самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона сообщил, что ВСУ попытались совершить атаку с помощью беспилотника. Наши силы ПВО сбили его над Стародубским округом.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что попытка киевского режима была пресечена в 16:35 по московскому времени.

В результате произошедшего никто не пострадал, обошлось без разрушений. Сейчас на месте работают соответствующие оперативные службы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:44 В стране и мире
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью
18:35 В стране и мире
Глава минобороны Ирана пригрозил США «тяжелым ударом»
18:28 В стране и мире
Пассажирам Замоскворецкой линии пообещали современные поезда в 2024 году
17:52 В стране и мире
Ворвавшийся в аэропорт Гамбурга мужчина сдался полиции
17:50 В стране и мире
Telegraph: уничтожение ракеты хуситов стало первым в истории боем в космосе
Популярное
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Видео
Пассажир летевшего в Надым Ми-8 снял пожар в вертолете изнутри
Видео
Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.