Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью

Попытка киевского режима была пресечена в 16.35 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.

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Российские военные уничтожили вражеский дрон самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона сообщил, что ВСУ попытались совершить атаку с помощью беспилотника. Наши силы ПВО сбили его над Стародубским округом.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что попытка киевского режима была пресечена в 16:35 по московскому времени.

В результате произошедшего никто не пострадал, обошлось без разрушений. Сейчас на месте работают соответствующие оперативные службы.