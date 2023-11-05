Пассажирам Замоскворецкой линии пообещали современные поезда в 2024 году

Речь идет о поездах «Москва-2020», которые уже ездят по Кольцевой, Калужско-Рижской линии и БКЛ.

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Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что в следующем году на Замоскворецкую (зеленую) ветку могут выйти самые современные поезда.

Речь идет о поездах «Москва-2020», которые уже ездят по Кольцевой, Калужско-Рижской линии и БКЛ.

Сейчас в депо «Сокол» машинисты обучаются управлению такими поездами, в общей сложности переподготовку должны пройти свыше 350 специалистов.

«Они изучают теорию и отрабатывают навыки на тренажере, который полностью имитирует особенности маршрута зеленой ветки», - сообщил градоначальник.

Также машинисты отрабатывают полученные знания на линиях, где нет пассажиров, добавил столичный мэр.

Кроме того, Собянин анонсировал появление нового поезда, который появится в подземке уже в следующем году. Подробности пока не приводятся.