В стране и мире Палестино-израильский конфликт Fars: верховный лидер Ирана встретился с главой ХАМАС Ян Брацкий Иранский лидер потребовал решительных действий от исламских стран и мирового сообщества. © Фото: skhamenei.ir Читайте нас на: Руководитель и верховный лидер Ирана Али Хаменеи встретился с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией. На встрече стороны обсудили события вокруг сектора Газа. «На этой встрече глава палестинского офиса ХАМАС выступил с докладом о последних событиях в газе и преступлениях сионистского режима в секторе газа, а также о событиях на западном берегу», - сообщает иранское ИА Fars. Иранский лидер подчеркнул необходимость решительных действий со стороны исламских стан и международных организаций и призвал к всесторонней поддержке мирных жителей эксклава. Аятолла Хаменеи также восхитился выдержкой и стойкостью народа Газы и выразил глубокие сожаления по поводу многочисленных жертв среди мирного населения. Экспертное мнение и аналитика