112: расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске
В Обнинске в одном из колодцев найдены расчлененные тела мужчины и женщины, сообщает Telegram-канал 112. Останки были упакованы в пакет и сброшены в яму. Страшную находку сделали рабочие аварийной бригады, которые приехали устранять засор, пишет паблик.
В Следственном комитете РФ, сотрудники которого выезжали на место ЧП, заявили об обнаружении только одного тела.
«15 января 2023 года в канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека <...> На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, проводятся неотложные следственные действия», - говорится на сайте СК РФ.
Сейчас эксперты пытаются установить личность погибшего и обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».