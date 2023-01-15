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112: расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске

Ян Брацкий
18:16 15.01.2023
О страшной находке в полицию сообщили водопроводчики, которые прибыли на место для устранения засора в колодце.
112: расчлененные тела мужчины и женщины нашли в Обнинске
© Фото: Следственное Управление СК РФ По Калужской области
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В Обнинске в одном из колодцев найдены расчлененные тела мужчины и женщины, сообщает Telegram-канал 112. Останки были упакованы в пакет и сброшены в яму. Страшную находку сделали рабочие аварийной бригады, которые приехали устранять засор, пишет паблик.

В Следственном комитете РФ, сотрудники которого выезжали на место ЧП, заявили об обнаружении только одного тела.

«15 января 2023 года в канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека <...> На месте происшествия работают следователи и криминалисты СК России, проводятся неотложные следственные действия», - говорится на сайте СК РФ.

Сейчас эксперты пытаются установить личность погибшего и обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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