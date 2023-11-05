В ДНР рассматривают возможность строительства метро в Донецке

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В Минтрансе Донецкой Народной Республики разрабатывается концепция строительства метрополитена в Донецке, сообщил министр транспорта ДНР Владимир Тужилин в ответ на вопрос о планах строительства метро после окончания боевых действий.

«На сегодняшний день ведутся дискуссии о том, как можно реализовать данную задачу совместно с Минтрансом России... Пока не могу сказать в какое время будет принято конкретное решение с учетом оперативной обстановки», - цитирует РИА Новости министра.

Он добавил, что в Минтрансе будут «защищать» идею создания донецкого метро. Концепция будет претворяться в жизнь как при содействии Минтранса России, так и других российских городов, где есть метро.