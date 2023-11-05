В стране и мире Палестино-израильский конфликт Telegraph: уничтожение ракеты хуситов стало первым в истории боем в космосе Ян Брацкий По словам экспертов, система ПВО Arrow производства Израиля и США впервые использовалась по прямому назначению. © Фото: Nicolas Economou, ZUMAPRESS.com, Global Look Press Читайте нас на: Использование Израилем системы противоракетной обороны Arrow для уничтожения баллистической ракеты йеменских повстанцев стало, вероятно, первым боем в космосе. С таким заголовком вышла газета Telegraph. «Израиль на этой неделе использовал систему противоракетной обороны Arrow, чтобы сбить баллистическую ракету вне атмосферы Земли, что считается первым в истории боем в космосе», - пишет газета. Кроме того, опрошенные газетой эксперты напомнили, что это первый раз, когда система ПВО Arrow совместной разработки Израиля и США использовалась по назначению - уничтожению баллистической ракеты, летящей на большой высоте и высокой скорости. Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло седьмого октября после обстрела Израиля со стороны сектора Газа. ЦАХАЛ ответил массированными бомбардировками эксклава. Экспертное мнение и аналитика