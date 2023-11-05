Село Гуево Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ

В результате произошедшего никто не пострадал.

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Украинские военные обстреляли населенный пункт Гуево в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт, передает «360».

Губернатор подчеркнул, что в результате действий ВСУ пострадавших нет.

Однако в результате произошедшего село осталось без света, кроме того, там не работает мобильная связь. Сейчас соответствующие службы занимаются восстановительными работами.

Также в одном из домов пострадали окна - их выбило осколками. Старовойт пообещал помочь его жителям в ремонте.