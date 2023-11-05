Село Гуево Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ
В результате произошедшего никто не пострадал.
© Фото: Nikolay Gyngazov, Russian Look, Global Look Press
Украинские военные обстреляли населенный пункт Гуево в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт, передает «360».
Губернатор подчеркнул, что в результате действий ВСУ пострадавших нет.
Однако в результате произошедшего село осталось без света, кроме того, там не работает мобильная связь. Сейчас соответствующие службы занимаются восстановительными работами.
Также в одном из домов пострадали окна - их выбило осколками. Старовойт пообещал помочь его жителям в ремонте.