В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма

Ребенок упал со второго этажа, сейчас он находится в больнице.

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Ребенок выпрыгнул из окна из-за расплавленного кошачьего корма в подмосковной деревне Большие Жеребцы, сообщает в Telegram-канале подмосковная прокуратура.

Как утверждается, сейчас мальчик находится в больнице, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Предварительно, в минувшую пятницу, 3 ноября, шестилетний мальчик, оставшись в квартире один, разогревал корм для кошек. Увидев, что пакет плавится, ребенок испугался, что начнется пожар, и решил выпрыгнуть из окна со второго этажа.

В настоящий момент Щелковская прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.