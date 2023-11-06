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Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк

Владимир Расходчиков
12:41 06.11.2023
Выбор абрикосовой косточки для чистки военной техники и ее компонентов обусловлен ее эффективностью при взаимодействии с алюминием.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда», Marina Horvat, imagebroker.com, Global Look Press
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Российские сотрудники предприятий ОПК придумали необычный способ очистки деталей боевых машин от нагара и прочей трудноотделяемой грязи. Дело в том, что некоторые запчасти, например, от танкового двигателя, сделаны из алюминия. И под сильный напор воды его отправлять нежелательно. Поэтому для очистки таких деталей используют абрикосовые косточки. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказала старший контрольный мастер предприятия концерна «УВЗ» (ГК «Ростех») Людмила Трубихина.

«Абрикосовая косточка - это очень эффективный метод очистки алюминиевых деталей. Это обычный абрикос, не армейский какой-то. Косточка засыпается в машину», - объяснила Трубихина.

Уникальность абрикосовой косточки в том, что она деликатно отбивает грязь от металла перед тем, как сама превратится в пыль. Во время чистки она попадает во все самые недоступные уголки блока цилиндров и буквально выскребает нагар.

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