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Бастрыкин отметил работу следователей в зоне спецоперации в поздравлении к 12-летию СК РФ

Анна Касаткина
00:40 15.01.2023
Сотрудники СК расследуют многочисленные преступления украинских боевиков, подчеркнул глава ведомства.
Бастрыкин отметил работу следователей в зоне спецоперации в поздравлении к 12-летию СК РФ
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости
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Российские следователи достойно продолжают традиции петровских времен, следуя принципам справедливости, соблюдая интересы общества и укрепляя государственность. Об этом в поздравлении к 12-летию создания Следственного комитета РФ заявил глава ведомства Александр Бастрыкин.

Он отметил, что 2022 году символично прошел под знаком 350-летия со дня рождения Петра Великого, с именем которого связано возникновение института самостоятельного следствия.

«Следователи СК России достойно продолжают славные традиции петровских времен, следуя принципам справедливости, соблюдая интересы общества, укрепляя российскую государственность», — подчеркнул Бастрыкин.

В обращении глава СК также акцентировал внимание на работе следователей, криминалистов и экспертов в зоне специальной военной операции, где они расследуют многочисленные жестокие преступления украинских вооруженных формирований. Бастрыкин добавил, что следственные подразделения сейчас создаются на новых территориях России.

«Безусловно, работа в новых регионах организовывается так, чтобы граждане, несмотря на провокации украинских националистов, чувствовали себя в безопасности», — сказал он.

Глава СК пожелал сотрудникам следствия, ветеранам, кадетам и студентам здоровья, счастья, благополучия и оптимизма.

День основания Следственного комитета РФ ежегодно отмечается 15 января. В этот день в 2011 году СК федеральным законом был утвержден как самостоятельный государственный орган.

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