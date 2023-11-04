Мишустин уволил своего помощника Игоря Артемьева
Согласно распоряжению правительства РФ, Артемьев освобожден по собственному желанию.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. Об этом сообщается в распоряжении правительства России.
Согласно распоряжению, Артемьева убрали с поста помощника по собственной просьбе.
Артемьев занимал пост помощника председателя правительства с 11 ноября 2020 года. До этого он был главой Федеральной антимонопольной службы.