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Мишустин уволил своего помощника Игоря Артемьева

Анна Ушакова
08:39 04.11.2023
Согласно распоряжению правительства РФ, Артемьев освобожден по собственному желанию.
Мишустин уволил своего помощника Игоря Артемьева
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности своего помощника Игоря Артемьева. Об этом сообщается в распоряжении правительства России.

Согласно распоряжению, Артемьева убрали с поста помощника по собственной просьбе.

Артемьев занимал пост помощника председателя правительства с 11 ноября 2020 года. До этого он был главой Федеральной антимонопольной службы.

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