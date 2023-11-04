Бойцы на Краснолиманском направлении начали строить храм и мечеть на передовой

Православные помогают мусульманам в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане помогают христианам выбрать и уложить лучшие природные камни.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Полевой православный храм и мечеть строят на линии боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении спецоперации. Кадры с места строительства накануне Дня народного единства опубликовало Минобороны России.

Уникальные религиозные объекты в зоне СВО возводят военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа. В ближайшее время у подразделения откроются полевые храм и мечеть для верующих военнослужащих.

Военнослужащие помогают друг другу независимо от вероисповедания. Православные помогают мусульманам в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане помогают христианам выбрать и уложить лучшие природные камни для полевого храма имени Георгия Победоносца.

«Решили назвать мечеть именем погибшего нашего товарища Марса. Это сплачивает, когда все делается вместе. Мы общаемся спокойно, все как братья. Бог един. Мы все едины. Просто мы молимся по-другому», - говорит военнослужащий с позывным «Эмир».

Командиры подразделения отмечают, что совместная работа военнослужащих разных вероисповеданий позволяет сплотить воинские коллективы, повысить боевой дух и укрепить взаимосвязь внутри коллектива.

«Стены будут вплоть до наката засыпаны, ну и накат сверху тоже будет насыпаться с песком. Мы в зоне боевых действий, и никто не застрахован от того, что сюда могут быть прилеты. У нас разделения нет: мусульманин ты, христианин. Они помогают нам, мы - им», - говорит военнослужащий с позывным «Чапай».

На храмовой стройке по желанию работают военнослужащие, сменившиеся с передовых позиций.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.