В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бойцы на Краснолиманском направлении начали строить храм и мечеть на передовой

07:02 04.11.2023
Православные помогают мусульманам в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане помогают христианам выбрать и уложить лучшие природные камни.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Полевой православный храм и мечеть строят на линии боевого соприкосновения на Краснолиманском направлении спецоперации. Кадры с места строительства накануне Дня народного единства опубликовало Минобороны России.

Уникальные религиозные объекты в зоне СВО возводят военнослужащие мотострелкового полка Центрального военного округа. В ближайшее время у подразделения откроются полевые храм и мечеть для верующих военнослужащих.

Военнослужащие помогают друг другу независимо от вероисповедания. Православные помогают мусульманам в обработке древесины для полевой мечети, а мусульмане помогают христианам выбрать и уложить лучшие природные камни для полевого храма имени Георгия Победоносца.

«Решили назвать мечеть именем погибшего нашего товарища Марса. Это сплачивает, когда все делается вместе. Мы общаемся спокойно, все как братья. Бог един. Мы все едины. Просто мы молимся по-другому», - говорит военнослужащий с позывным «Эмир».

Командиры подразделения отмечают, что совместная работа военнослужащих разных вероисповеданий позволяет сплотить воинские коллективы, повысить боевой дух и укрепить взаимосвязь внутри коллектива.

«Стены будут вплоть до наката засыпаны, ну и накат сверху тоже будет насыпаться с песком. Мы в зоне боевых действий, и никто не застрахован от того, что сюда могут быть прилеты. У нас разделения нет: мусульманин ты, христианин. Они помогают нам, мы - им», - говорит военнослужащий с позывным «Чапай».

На храмовой стройке по желанию работают военнослужащие, сменившиеся с передовых позиций.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:20 В стране и мире
NYT: Израиль возьмет Газу, но не успеет уничтожить ХАМАС
05:05 Армия
Видео
Юлия Чичерина выступила в Луганске на концерте в честь Дня народного единства
04:29 В стране и мире
Видео
Браслет на балет: очередь на «Щелкунчик» в Москве растянулась на километр
03:55 В стране и мире
Politico: США потребовали от Израиля объяснить удар по лагерю беженцев Джабалия
03:09 В стране и мире
Байден продлил действие ЧП из-за угрозы инвестиций в китайскую экономику
Популярное
Алла Пугачева вернулась в Россию
Видео
Путин заявил, что в составе Российской империи не было никакой Украины
Видео
Пассажир летевшего в Надым Ми-8 снял пожар в вертолете изнутри
Видео
Солнце «выстрелило» плазмой в Землю на Хэллоуин
Видео
Житель Омска задушил своих бабушек и на их деньги купил подарки девушке
Видео
Всем раздеться, суд идет: в Петербурге заседание провели прямо в стриптиз-клубе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.