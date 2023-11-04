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Юлия Чичерина выступила в Луганске на концерте в честь Дня народного единства

05:05 04.11.2023
Мероприятие было организовано артистами ансамбля песни и пляски Центрального военного округа.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Луганске состоялся праздничный концерт в честь Дня народного единства. Он был организован артистами ансамбля песни и пляски Центрального военного округа. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

На концерте артисты ансамбля и фронтовой концертной бригады ЦВО показали танцевальные, художественные и вокальные номера из знаменитых советских шлягеров, песен, ставших фронтовыми за период специальной операции.

Традиционно вниманию зрителей представили дуэт балалайки и ударных, ставший визитной карточкой военных артистов. Также выступили участники местных творческих коллективов и студий.

Хэдлайнером концерта стала Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина. Вместе с артистами ЦВО она исполнила всем известный фронтовой хит «Армата».

«Очень классно. Обычно здесь выступаю с военными. А сегодня к нам еще присоединились детишки. Это было весело и трогательно», - отметила певица.

Юлия Чичерина отметила, что дети - наше будущее. По ее словам, необходимо заниматься воспитанием молодежи.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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