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Байден продлил действие ЧП из-за угрозы инвестиций в китайскую экономику

Владимир Рубанов
03:09 04.11.2023
Этот режим запрещает американским инвесторам покупать и продавать ценные бумаги китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК.
Байден продлил действие ЧП из-за угрозы инвестиций в китайскую экономику
© Фото: White House via Globallookpress.com
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Президент США Джо Байден продлил на год действие чрезвычайного положения, запрещающего покупать акции китайских компаний, которые Вашингтон считает связанными с Народно-освободительной армией Китая. Об этом сообщает RT со ссылкой на послание конгрессу США.

«КНР использует капитал Соединенных Штатов для получения ресурсов и обеспечения возможности развития и модернизации своих военных, разведывательных и других служб безопасности, что по-прежнему позволяет КНР напрямую угрожать внутренней территории Соединенных Штатов и силам Соединенных Штатов за рубежом», - говорится в документе.

ЧП и связанный с ним запрет были введены указом бывшего президента Дональда Трампа 12 ноября 2020 года. Этот режим запрещает американским инвесторам покупать и продавать ценные бумаги китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с НОАК.

Трамп запретил инвестиции в 31 компанию, в том числе Huawei, China Mobile, China Telecom и China Railway Construction Corporation. Байден расширил список до 59 компаний. Режим ЧП продлевается каждый год. Пекин критиковал это решение.

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