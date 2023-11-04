Вертолеты Ка-52 уничтожили украинские опорные пункты на Донецком направлении
Также поражена бронированная техника националистов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России продолжают уничтожать украинских боевиков на Донецком направлении. Кадры работы показало Министерство обороны РФ.
В ходе вылетов выполняются пуски ракет по обнаруженным опорным пунктам и бронированной технике националистов. При этом потерь с нашей стороны нет.
Отмечается, что армейская авиация также выполняет задачи по сопровождению колонн и поддержке различных подразделений.
Кроме того, летчики занимаются доставкой десанта и военных грузов.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.