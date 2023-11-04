Вертолеты Ка-52 уничтожили украинские опорные пункты на Донецком направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России продолжают уничтожать украинских боевиков на Донецком направлении. Кадры работы показало Министерство обороны РФ.

В ходе вылетов выполняются пуски ракет по обнаруженным опорным пунктам и бронированной технике националистов. При этом потерь с нашей стороны нет.

Отмечается, что армейская авиация также выполняет задачи по сопровождению колонн и поддержке различных подразделений.

Кроме того, летчики занимаются доставкой десанта и военных грузов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.