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Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова

Сергей Лебедев
02:38 04.11.2023
Она не дожила до юбилея всего 16 дней.
Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
© Фото: Marcus Brandt, dpa, Global Look Press
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На 90 году жизни скончалась Заслуженная артистка Российской Федерации Галина Мочалова. Она не дожила до юбилея всего 16 дней. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Государственный драматический театр «Приют комедианта».

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - говорится в сообщении учреждения культуры.  

Отмечается, что артистка умерла в минувший четверг 2 ноября. Причина смерти Галины Мочаловой не уточняется.

Многим она была известна по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Глухарь». Актриса служила в театрах «Комедианты» и «Приют комедианта», а также в театре имени Лесовета. На ее счету 87 ролей.

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