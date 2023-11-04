Скончалась актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова

Она не дожила до юбилея всего 16 дней.

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На 90 году жизни скончалась Заслуженная артистка Российской Федерации Галина Мочалова. Она не дожила до юбилея всего 16 дней. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Государственный драматический театр «Приют комедианта».

«Мы приносим самые искренние соболезнования родным, близким, а также всем поклонникам таланта Галины Владимировны», - говорится в сообщении учреждения культуры.

Отмечается, что артистка умерла в минувший четверг 2 ноября. Причина смерти Галины Мочаловой не уточняется.

Многим она была известна по сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Глухарь». Актриса служила в театрах «Комедианты» и «Приют комедианта», а также в театре имени Лесовета. На ее счету 87 ролей.