Расчеты гаубиц Д-20 сорвали ротацию боевиков на правом берегу Днепра
Расчеты российских буксируемых гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений группировки войск «Днепр» продолжают уничтожать позиции и командные пункты украинских националистов на Херсонском направлении специальной операции. Министерство обороны РФ показало кадры боевой работы по срыву ротации боевиков.
Артиллеристы нанесли удар по перемещениям личного состава ВСУ и подходящим резервам на правом берегу Днепра. Позиции противника вскрыли операторы беспилотных летательных аппаратов.
Боевая работа ведется снарядами калибра 152 миллиметра на дальность более 17 километров. При этом темп стрельбы доходит до пяти выстрелов в минуту.
Эффективное и точное выполнение огневых задач артиллеристами лишает врага возможности восполнить потери на линии боевого соприкосновения.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.